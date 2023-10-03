Собянин: ЕДЦ метро — самый современный диспетчерский центр в мире
Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что Единому диспетчерскому центру метро (ЕДЦ) исполнилось четыре года.
По его словам, ЕЦД является «самым современным диспетчерским центром в мире», благодаря ему график движения поездов в московском метро соблюдается с точностью более 99%.
«Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД... Любые изменения фиксируются и сразу обрабатываются. Скорость реагирования на инциденты в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД – в 3,5 раза», – написал Собянин.
Градоначальник добавил, что в случае необходимости важная информация на медиаэкраны поездов выпускается в течение нескольких секунд выпускают, также ЕДЦ позволяет ежегодно сэкономить больше 100 часов времени пассажиров.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев заявил, что при проектировании и строительстве московского метро активно применяются цифровые технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru