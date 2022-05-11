Мосгорсуд не стал ужесточать приговор автору «перформанса с плакатом» на Первом канале

«Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, жалобу - без удовлетворения», - сказали агентству в Мосгорсуде.

При этом штраф Овсянниковой выписан за призывы в соцсетях.

В связи с «перформансом» журналистки на Первом канале в ее отношении составлен другой административный протокол, за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Суд вернул его в полицию для устранения недостатков.

В начале марта сообщалось, что Овсянникова теперь будет сотрудничать с немецким изданием Die Welt.

