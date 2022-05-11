Мосгорсуд не стал ужесточать приговор автору «перформанса с плакатом» на Первом канале
Мосгорсуд подтвердил решение Останкинского суда столицы, оштрафовавшего на 30 тысяч рублей экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, сообщает РИА Новости.
Овсянникова в середине марта ворвалась в прямой эфир программы «Время» с антивоенным плакатом, кроме того, она призывала в соцсетях выходить на митинги.
«Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, жалобу - без удовлетворения», - сказали агентству в Мосгорсуде.
При этом штраф Овсянниковой выписан за призывы в соцсетях.
В связи с «перформансом» журналистки на Первом канале в ее отношении составлен другой административный протокол, за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Суд вернул его в полицию для устранения недостатков.
В начале марта сообщалось, что Овсянникова теперь будет сотрудничать с немецким изданием Die Welt.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Путин уволил замдиректора ФСИН
- Мосгорсуд не стал ужесточать приговор автору «перформанса с плакатом» на Первом канале
- Херсонская область решила не проводить референдум по вопросу присоединения к РФ
- Песков: Параметры индексации пенсии в России предстоит определить
- В России в апреле рухнули продажи новых автомобилей
- Правительство Украины утвердило документ о переходе российских активов государству
- За первые 4 месяца 2022 года в Москве сократилось число преступлений
- Песков: Переговоры с Украиной продолжаются «вяло»
- Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение
- Лавров: Россия не хочет войны в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru