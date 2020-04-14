Мишустин досрочно «заморозил» ограничения на торговлю масками

Заморожено решение, согласно которому вести оптовую торговлю масками разрешалось только АО «Корпорация «Росхимзащита». Изначально на 90 дней запрещали торговлю в розницу товарами из списка организациям без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере торговли, а аптекам и другим обладателям лицензии предел наценки на товары из списка ограничивали 10 копейками за штуку.