Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия, при которых маски превращаются в опасность

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок. В эфире телеканала «Россия-1» Мелита Вуйнович подчеркнула, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения.

Она пояснила, что маска не вредна сама по себе, однако она всегда должна быть сухой. Также Вуйнович отметила, что в том случае, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, медицинская маска необходима. При этом представитель ВОЗ в России сделала акцент на том, что «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», пишет Ura.ru.

Мелита Вуйнович также обратила внимание, что защитные средства должны быть у всех, но особенно важно обеспечить ими медиков, подчеркивает Life.ru.