Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия, при которых маски превращаются в опасность
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России рассказала об опасности неправильного ношения медицинских масок. В эфире телеканала «Россия-1» Мелита Вуйнович подчеркнула, что использование масок при игнорировании других мер по профилактике распространения COVID-19 повышает риск заражения.
Она пояснила, что маска не вредна сама по себе, однако она всегда должна быть сухой. Также Вуйнович отметила, что в том случае, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, медицинская маска необходима. При этом представитель ВОЗ в России сделала акцент на том, что «физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», пишет Ura.ru.
Мелита Вуйнович также обратила внимание, что защитные средства должны быть у всех, но особенно важно обеспечить ими медиков, подчеркивает Life.ru.
Напомним, 6 апреля правительство РФ на ближайшие 90 дней ограничило розничные цены на некоторые медицинские изделия, включая медицинские маски, фильтрующие респираторы и медицинские перчатки.
Согласно опубликованному постановлению, организации с лицензией на фармацевтическую деятельность в части розничной торговли лекарствами смогут продавать их с предельным размером розничной надбавки к фактическим отпускным ценам не более 10 копеек за единицу.
Для не имеющих такой лицензии организаций купля-продажа указанных товаров будет запрещена. А документе, однако, есть оговорка о том, что этот пункт постановления не вступает в силу с момента опубликования постановления.
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