В вологодском детсаду ребенку попалась булочка со стеклом

Власти Вологды начали проверку по факту обнаружения осколка стекла в булочке, которую дали на ужин ребенку в детском саду.

«Осколок стекла был найден в ломте батона «Нарезной», который был подан на ужин в одной из групп. Ребенок не пострадал. Стекло было обнаружено при разламывании куска хлеба, воспитанник детского сада его в пищу не употреблял», - говорится в сообщении мэрии.

В администрации города отметили, что вся партия хлеба, который выпускает местный хлебокомбинат, была изъята во всех детских садах. Поставщику направлена претензия по качеству продукции.

Ведется проверка.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПроисшествияДети
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