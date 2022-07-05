В Краснодаре проверяют сообщения о педагоге, которая отрезала волосы ребенку

В соцсетях появилась информация, что в туалете краснодарского детского центра педагог в качестве наказания обрезала волосы девятилетней девочке за то, что она с двумя мальчиками, играя, стучалась в дверь.

По данным правоохранителей, девочка не является воспитанницей данного детского центра. Педагогу не нравилось, что она с другими детьми стучится в дверь центра ради забавы.

Напомним, на Сахалине по собственному желанию уволилась школьная учительница, которая прилюдно унизила девочку на уроке за порванной кофты.

