СМИ: «Группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску

«Группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».

СМИ: Разведка «Вагнера» заняла новые позиции на лисичанском направлении

По его словам, бойцы выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, а также для обнаружения неразминированных участков и уничтожения диверсионных групп. Кроме того, продвижение сил на этом направлении обеспечивает артиллерия. При этом украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры