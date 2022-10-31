СМИ: «Группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску

По его словам, бойцы выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, а также для обнаружения неразминированных участков и уничтожения диверсионных групп. Кроме того, продвижение сил на этом направлении обеспечивает артиллерия. При этом украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

