СМИ: «Группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску
«Группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».
По его словам, бойцы выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, а также для обнаружения неразминированных участков и уничтожения диверсионных групп. Кроме того, продвижение сил на этом направлении обеспечивает артиллерия. При этом украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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