СМИ: Разведка «Вагнера» заняла новые позиции на лисичанском направлении
Бойцы разведывательного взвода группы «Вагнер» расширили зону контроля и заняли новые позиции на лисичанском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, военные разместились на новой территории после того, как произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы.
Как отметил один из участников операции, теперь противник находится в 250-300 метрах.
«В следующей посадке они стоят. Пусть кричат "Слава Украине", кому угодно. Мы все равно придем и заберем. Это наша земля», - подчеркнул боец.
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