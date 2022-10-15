СМИ: Разведка «Вагнера» заняла новые позиции на лисичанском направлении

По данным агентства, военные разместились на новой территории после того, как произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы.

Как отметил один из участников операции, теперь противник находится в 250-300 метрах.

«В следующей посадке они стоят. Пусть кричат "Слава Украине", кому угодно. Мы все равно придем и заберем. Это наша земля», - подчеркнул боец.

