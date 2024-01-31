СМИ: Бросивший младенца в сугроб блогер задолжал налоговой 4 млн рублей
Российский блогер Сергей Косенко, получивший скандальную известность тем, что бросил младенца в сугроб, задолжал Федеральной налоговой службе четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что на территории России на блогера оформлены организации «Айти приложение», занимающаяся разработкой программного обеспечения, и «Продюсерский центр Сергея Косенко». По его собственному утверждению, блогер является долларовым мультимиллионером.
Напомним, Косенко оправдался в соцсетях за треш-ролик тем, что видел похожие ролики в Сети и хотел их повторить. Он также добавил, что в скором времени намерен запустить новый проект по вирусному контенту, заверив, что кидал в сугроб куклу, а не маленького сына.
Однако оправданиям блогера не поверили в Следственном комитете России. Так, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru