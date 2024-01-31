СМИ: Бросивший младенца в сугроб блогер задолжал налоговой 4 млн рублей

Сообщается, что на территории России на блогера оформлены организации «Айти приложение», занимающаяся разработкой программного обеспечения, и «Продюсерский центр Сергея Косенко». По его собственному утверждению, блогер является долларовым мультимиллионером.

Напомним, Косенко оправдался в соцсетях за треш-ролик тем, что видел похожие ролики в Сети и хотел их повторить. Он также добавил, что в скором времени намерен запустить новый проект по вирусному контенту, заверив, что кидал в сугроб куклу, а не маленького сына.

Однако оправданиям блогера не поверили в Следственном комитете России. Так, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.

