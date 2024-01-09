Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
На данный момент Косенко проживает в США. Поэтому следователям также поручено инициировать вопросы о выдаче блогера российским правоохранительным органам для проведения проверки на предмет соблюдения налогового законодательства.
Ранее Сергей Косенко опубликовал в соцсетях опубликовал видео, на котором кидает двухмесячного сына в сугроб. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в своём Telegram-канале пригрозила ему «серьёзными последствиями».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru