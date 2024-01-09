Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, бросившего младенца в сугроб

На данный момент Косенко проживает в США. Поэтому следователям также поручено инициировать вопросы о выдаче блогера российским правоохранительным органам для проведения проверки на предмет соблюдения налогового законодательства.

Ранее Сергей Косенко опубликовал в соцсетях опубликовал видео, на котором кидает двухмесячного сына в сугроб. Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина в своём Telegram-канале пригрозила ему «серьёзными последствиями».

