СМИ: приставы разыскивают певца Рому Жукова из-за долгов на 500 тысяч рублей
2 декабря 202316:53
Судебные приставы разыскивают экс-участника поп-группы «Мираж» Рому Жукова, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что певец якобы задолжал полумиллиона рублей по кредитам и штрафам ГИБДД.
Сам музыкант заявил СМИ, что все налоги платит исправно.
Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru