СМИ: приставы разыскивают певца Рому Жукова из-за долгов на 500 тысяч рублей

Судебные приставы разыскивают экс-участника поп-группы «Мираж» Рому Жукова, пишет Telegram-канал Mash.

Налоговая требует полтора миллиарда рублей с Елены Блиновской

Отмечается, что певец якобы задолжал полумиллиона рублей по кредитам и штрафам ГИБДД.

Сам музыкант заявил СМИ, что все налоги платит исправно.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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