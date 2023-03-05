СМИ: Американцы могут отказаться помогать Украине из-за усталости от ожиданий побед ВСУ
Невнятная политика администрации президента США Джо Байдена и отсутствие ярких побед Вооруженных сил Украины вызывает усталость от конфликта с участием Киева и нежелание налогоплательщиков тратить на него свои деньги. Таким образом, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву, считает обозреватель The Washington Times Майкл Маккена.
«Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которойУ краина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает» — отмечается в публикации.
По мнению Маккена, с началом президентской избирательной кампании американские избиратели будут более внимательно изучать масштабы и стоимость США в украинском конфликте.
«Американский народ — по праву сосредоточенный на своих собственных проблемах — вряд ли будет продолжать выписывать чеки Украине и бесконечно приближаться к реальной войне [с Россией]», — делает вывод публицист.
По его мнению, ни одна сторона не может как победить, так и быть полностью побежденной в конфликте на Украине.
Ранее группа американских конгрессменов потребовала от президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине, передает РИА Новости.
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