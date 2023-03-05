СМИ: Американцы могут отказаться помогать Украине из-за усталости от ожиданий побед ВСУ

«Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которойУ краина побеждает и все живут долго и счастливо. Неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает» — отмечается в публикации.

По мнению Маккена, с началом президентской избирательной кампании американские избиратели будут более внимательно изучать масштабы и стоимость США в украинском конфликте.

«Американский народ — по праву сосредоточенный на своих собственных проблемах — вряд ли будет продолжать выписывать чеки Украине и бесконечно приближаться к реальной войне [с Россией]», — делает вывод публицист.

По его мнению, ни одна сторона не может как победить, так и быть полностью побежденной в конфликте на Украине.

Ранее группа американских конгрессменов потребовала от президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине, передает РИА Новости.



