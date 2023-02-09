В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить помогать Украине
Группа американских конгрессменов потребовала от президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине, передает РИА Новости.
Требования к администрации Белого дома конгрессмены отразили в «Резолюции об усталости от Украины».
Одним из автором документа стал республиканец Мэтт Гетц. Вместе с ним резолюцию подписали 10 конгрессменов.
Автора документа призвали стороны конфликта на Украине к мирному урегулированию.
В будущем США могут поставить Украине истребители, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. По данным Bloomberg, администрация американского лидера пока не готова к такому шагу, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Синоптики пообещали обильные снегопады в Москве
- Аккаунты Трампа разблокировали в Facebook* и Instagram*
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек
- «Заберем Одессу, Харьков и Киев»: Кадыров заявил, что Россия дойдет до Польши
- Посол РФ в Берлине Нечаев назвал недопустимыми слова главы Минобороны ФРГ о Путине
- Глава РСПП: Бизнес счел нереализуемой идею добровольного взноса в бюджет
- СМИ: Uniqlo готовится к полному уходу с российского рынка
- Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру после жалоб мобилизованных из Самары
- Белый дом: США готовят санкции против китайских компаний
- Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru