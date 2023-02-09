В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить помогать Украине

Группа американских конгрессменов потребовала от президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине, передает РИА Новости.

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Требования к администрации Белого дома конгрессмены отразили в «Резолюции об усталости от Украины».

Одним из автором документа стал республиканец Мэтт Гетц. Вместе с ним резолюцию подписали 10 конгрессменов.

Автора документа призвали стороны конфликта на Украине к мирному урегулированию.

В будущем США могут поставить Украине истребители, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. По данным Bloomberg, администрация американского лидера пока не готова к такому шагу, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
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