СМИ: Агутин и Варум могут лишиться квартиры в США за 200 млн руб.
Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться элитной квартиры в Лос-Анджелесе в США. Об этом сообщает издание «Аif.ru».
Такой риск вызван лесными пожарами, которые вспыхнули в Калифорнии 7 января. Пламя охватило три района Лос-Анджелеса: Итон, Херст и Пасифик-Палисейдс, в котором расположены дома нескольких голливудских актеров и даже вице-президента США Камалы Харрис. По данным издания, неподалеку от зоны ЧП также находится квартира Варум и Агутина.
Согласно информации источника, площадь этой недвижимости составляет 300 кв.м, а ее стоимость — около 200 млн рублей. Отмечается, что звездная пара в США также владеет апартаментами в жилом комплексе «The Pinnacle Condominium Association». Известно, что площадь данной недвижимости составляет 170 кв.м., а стоимость — свыше $6 млн.
До этого эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева в интервью НСН рассказала, что некоторые страховые компании в Калифорнии заранее просчитали риски и исключили пожары из числа страховых случаев.
Ранее «Известия» сообщили, что власти США в Майами конфисковали два объекта недвижимости, якобы принадлежащие российскому бизнесмену.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru