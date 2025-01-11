СМИ: Агутин и Варум могут лишиться квартиры в США за 200 млн руб.

Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться элитной квартиры в Лос-Анджелесе в США. Об этом сообщает издание «Аif.ru».

Такой риск вызван лесными пожарами, которые вспыхнули в Калифорнии 7 января. Пламя охватило три района Лос-Анджелеса: Итон, Херст и Пасифик-Палисейдс, в котором расположены дома нескольких голливудских актеров и даже вице-президента США Камалы Харрис. По данным издания, неподалеку от зоны ЧП также находится квартира Варум и Агутина.

Согласно информации источника, площадь этой недвижимости составляет 300 кв.м, а ее стоимость — около 200 млн рублей. Отмечается, что звездная пара в США также владеет апартаментами в жилом комплексе «The Pinnacle Condominium Association». Известно, что площадь данной недвижимости составляет 170 кв.м., а стоимость — свыше $6 млн.