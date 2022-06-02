В Госдуме предложили сделать неограниченным число пересдач ЕГЭ в течение года
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести возможность неоднократной пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо парламентария руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.
По словам Чернышова, исследования подтверждают, что ЕГЭ — сильнейшее стрессовое событие, оказывающее активное влияние на психофизиологическое состояние школьников.
«Практически каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается лишь единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь», — подчеркнул вице-спикер, добавив, что нередко это приводит к «детским психозам, неврозам и даже суицидам».
Чернышов отмечает, что «уровень тревоги учащихся перед тестовыми экзаменами необходимо существенно снижать», в связи с этим он предлагает рассмотреть возможность неограниченной пересдачи ЕГЭ на протяжении года. По мнению депутата, выпускники могли бы пересдавать экзамен один раз в месяц, чтобы получить более высокую оценку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru