В Госдуме предложили сделать неограниченным число пересдач ЕГЭ в течение года

По словам Чернышова, исследования подтверждают, что ЕГЭ — сильнейшее стрессовое событие, оказывающее активное влияние на психофизиологическое состояние школьников.

«Практически каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается лишь единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь», — подчеркнул вице-спикер, добавив, что нередко это приводит к «детским психозам, неврозам и даже суицидам».

Чернышов отмечает, что «уровень тревоги учащихся перед тестовыми экзаменами необходимо существенно снижать», в связи с этим он предлагает рассмотреть возможность неограниченной пересдачи ЕГЭ на протяжении года. По мнению депутата, выпускники могли бы пересдавать экзамен один раз в месяц, чтобы получить более высокую оценку.

