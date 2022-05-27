«Африканская физика»: Заслуженный учитель заступился за «независимость» ЕГЭ
ЕГЭ вводилось по западному образцу, но дало свои результаты, отказаться от него – значит не учитывать интересы детей, заявил в эфире НСН Евгений Ямбург.
Не стоит отказываться от ЕГЭ из-за обиды на Запад, ведь это независимый экзамен, который позволяет талантливым детям поступать в лучшие вузы страны, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.
Накануне новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после отказа от Болонской системы.
«ЕГЭ вводилось по западному образцу, но нельзя же так, что все западное – плохо, а наше все замечательное. Аргументы приводятся, что это стресс для детей и так далее. Я учился в советской школе, Слуцкий, наверное, тоже учился. Мы сдавали восемь предметов в школе, потом еще четыре предмета при поступлении в вуз, это не был стресс? Кто настаивает на отмене ЕГЭ? В основном профессура вузов. Они говорят, что плохо готовят там детей, приглашают на свои курсы. А что делать талантливому ребенку из провинции? Он заведомо не сможет приехать, обрезается социальный лифт. Для меня такие заявления профессуры – это завуалированная коррупция», – объяснил Ямбург.
Заслуженный учитель также осудил попытки региональных властей отказаться от английского языка в школах. По словам Ямбурга, такой «патриотизм» не принесет российскому обществу никакой пользы.
«Мы должны заботиться о детях. Такого рода псевдопатриотические заявления делаются. Например, парламент Крыма предложил исключить английский язык из программы, некоторые регионы тоже начали такое предлагать. Мы кого будем обижать? Английский язык – это язык международного общения, он выполнял такую же роль, как выполняла латынь в Средние века. Не может быть французской математики и африканской физики, особенно в условиях информатизации. Все это я называю псевдопатриотизмом. Это звучит очень патриотично и встречает поддержку у электората, когда весь мир против нас. Но нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. ЕГЭ – это независимая форма оценки, не может сам учитель оценивать результат своей работы», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Переход России на Болонскую систему образования себя оправдал, дипломы воспринимались на Западе, потому что бакалавриат и магистратура есть в большинстве стран мира, если ее отменить, то страна полностью закроется от мировой системы, заявил ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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