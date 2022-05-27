«Африканская физика»: Заслуженный учитель заступился за «независимость» ЕГЭ

Не стоит отказываться от ЕГЭ из-за обиды на Запад, ведь это независимый экзамен, который позволяет талантливым детям поступать в лучшие вузы страны, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.

Накануне новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) после отказа от Болонской системы.



«ЕГЭ вводилось по западному образцу, но нельзя же так, что все западное – плохо, а наше все замечательное. Аргументы приводятся, что это стресс для детей и так далее. Я учился в советской школе, Слуцкий, наверное, тоже учился. Мы сдавали восемь предметов в школе, потом еще четыре предмета при поступлении в вуз, это не был стресс? Кто настаивает на отмене ЕГЭ? В основном профессура вузов. Они говорят, что плохо готовят там детей, приглашают на свои курсы. А что делать талантливому ребенку из провинции? Он заведомо не сможет приехать, обрезается социальный лифт. Для меня такие заявления профессуры – это завуалированная коррупция», – объяснил Ямбург.

Заслуженный учитель также осудил попытки региональных властей отказаться от английского языка в школах. По словам Ямбурга, такой «патриотизм» не принесет российскому обществу никакой пользы.