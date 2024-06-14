Психолог Вебер посоветовала избегать шопинга в плохом настроении
14 июня 202421:16
Люди часто покупают вещи, которые помогают чувствовать себя частью группы, заявила интегративный психолог Лидия Вебер.
«Но на шоппинг влияет и стресс. В такие моменты хочется побаловать себя чем-то приятным, забывая о стрессе и проблемах. Но будьте осторожны, чтобы не потратить слишком много в порыве эмоций», - сказала психолог в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, термин «шоппинг» традиционно ассоциируется с покупкой одежды, аксессуаров и других потребительских товаров. Однако процесс выбора и покупки автомобилей и недвижимости также включает элементы шоппинга.
Ранее ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru