Психолог Вебер посоветовала избегать шопинга в плохом настроении

«Но на шоппинг влияет и стресс. В такие моменты хочется побаловать себя чем-то приятным, забывая о стрессе и проблемах. Но будьте осторожны, чтобы не потратить слишком много в порыве эмоций», - сказала психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, термин «шоппинг» традиционно ассоциируется с покупкой одежды, аксессуаров и других потребительских товаров. Однако процесс выбора и покупки автомобилей и недвижимости также включает элементы шоппинга.

Ранее ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту, отмечает «Радиоточка НСН».

