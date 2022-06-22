Автоэксперт назвал справедливым подорожание базового тарифа ОСАГО для лихачей
Порядочные водители не должны платить за гонщиков, которые постоянно врезаются в чужие машины, заявил в эфире НСН Петр Шкуматов.
Если Центробанк расширит коридор базового тарифа ОСАГО в обе стороны, то цена на полис для нарушителей ПДД и лихачей будет намного выше, чем для порядочных и аккуратных водителей, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Центробанк собирается расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Так, базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646–7535 рублей. Петр Шкуматов отметил, что в случае принятия такого решения порядочные водители продолжат платить символическую сумму.
«Центробанк хочет расширить тарифный коридор как в большую, так и в меньшую сторону. То есть, для кого-то цена ОСАГО повысится, а для кого-то понизится. Когда тарифный коридор будет расширен в указанных рамках, для большого числа водителей цена полиса станет ниже. Но для неаккуратных водителей и для тех, кто совершает ДТП и грубо нарушает ПДД, цена полиса станет выше. Но я не вижу в этом что-то несправедливое. Водители, которые управляют машиной ответственно, продолжат платить несущественные, символические суммы. А водители, которые склонны к совершению аварий, будут платить больше. Это та самая реформа ОСАГО, которую сделали несколько лет назад. Теперь если люди придут в страховую компанию, у них будет разный тариф, в зависимости от истории вождения и прочего», - сказал Шкуматов.
По его словам, рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» проводила опрос, который показал, что стоимость полиса ОСАГО за последнее время снизилась для 44% водителей, несмотря на подорожание запчастей.
«Мы проводили опрос на эту тему, одним из вопросов был о том, повысилась или понизилась цена для граждан за последнее время. Для 56% респондентов цена повысилась, но для 44% цена понизилась. То есть, при подорожании запчастей в итоге получилось так, что для почти половины автовладельцев цена полиса ОСАГО уменьшилась. Получается странная ситуация, что цены на запчасти и все остальное растет, а стоимость полиса ОСАГО снижается для 44% водителей», - указал Шкуматов.
Также он рассказал, что если ЦБ примет решение о расширении коридора базового тарифа ОСАГО, то у страховых компаний не возникнет никаких проблем с конкуренцией за потребителя.
«Центробанк может расширять тарифный коридор примерно раз в год. Но, в принципе, коридор нужен для того, чтобы определять максимальную и минимальную стоимость ОСАГО. Поэтому, при довольно широких рамках этого коридора, никаких проблем с конкуренцией за потребителя у страховых компаний не будет. Они как предлагали, так и будут предлагать пониженный тариф для хороших водителей, а повышенный для водителей неопытных, аварийных и так далее. Это вполне справедливо, потому что с какой стати хорошие водители должны платить за гонщиков и лихачей, которые по несколько раз в год врезаются в чужие автомобили?», - добавил Шкуматов.
Центробанк в 2020 году уже увеличивал тарифный коридор ОСАГО на 10% в обе стороны для индивидуализации тарифа. В результате в 2021 году средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.
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