Автоэксперт назвал справедливым подорожание базового тарифа ОСАГО для лихачей

Накануне сообщалось, что Центробанк собирается расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Так, базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646–7535 рублей. Петр Шкуматов отметил, что в случае принятия такого решения порядочные водители продолжат платить символическую сумму.

«Центробанк хочет расширить тарифный коридор как в большую, так и в меньшую сторону. То есть, для кого-то цена ОСАГО повысится, а для кого-то понизится. Когда тарифный коридор будет расширен в указанных рамках, для большого числа водителей цена полиса станет ниже. Но для неаккуратных водителей и для тех, кто совершает ДТП и грубо нарушает ПДД, цена полиса станет выше. Но я не вижу в этом что-то несправедливое. Водители, которые управляют машиной ответственно, продолжат платить несущественные, символические суммы. А водители, которые склонны к совершению аварий, будут платить больше. Это та самая реформа ОСАГО, которую сделали несколько лет назад. Теперь если люди придут в страховую компанию, у них будет разный тариф, в зависимости от истории вождения и прочего», - сказал Шкуматов.

По его словам, рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» проводила опрос, который показал, что стоимость полиса ОСАГО за последнее время снизилась для 44% водителей, несмотря на подорожание запчастей.