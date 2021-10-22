«Шелуха с рока слетит!» НАИВ назвал пользу пандемии

Лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов предположил, что ковидные ограничения возродят протестный дух рока. 

В период пандемии многие концерты вынуждены проводиться в «подпольном» формате, музыканты всегда готовы к худшему, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.

«То, что все переходит в подполье, концерт состоится, а, может, и нет, может сейчас придет Роспотребнадзор и все закроет. В этом смысле, может, это и хорошо. Когда рок просто расфасован, как очередной продукт, обычное дело – это может быть как-то неинтересно, интересно, чтобы это было как-то подпольно, чтобы это преследовалось властями. Может быть, таким образом возрождается дух рок-н-ролла, который был всегда протестным», - отметил муызкант.

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В свою очередь, Николай Богданов — бас-гитара, бэк-вокал группы НАИВ в пресс-центре НСН согласился с тем, что пандемия может выявить тех людей, которые занимаются музыкой, чтобы популяризовать себя.

«Шелуха может слететь, все конформистские люди, которые этим занимаются, чтобы себя популяризировать, конечно, очень быстро подсольются. Это хороший фактор в этом смысле», - рассказал он.

В период пандемии некоторые концерты переносятся по пять раз, предсказать что-либо невозможно, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: Чача Иванов НАИВ НАШЕСТВИЕ 2017. фото: nashe.ru
ТЕГИ:ПандемияМузыканты
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