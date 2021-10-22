«Шелуха с рока слетит!» НАИВ назвал пользу пандемии
Лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов предположил, что ковидные ограничения возродят протестный дух рока.
В период пандемии многие концерты вынуждены проводиться в «подпольном» формате, музыканты всегда готовы к худшему, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН.
«То, что все переходит в подполье, концерт состоится, а, может, и нет, может сейчас придет Роспотребнадзор и все закроет. В этом смысле, может, это и хорошо. Когда рок просто расфасован, как очередной продукт, обычное дело – это может быть как-то неинтересно, интересно, чтобы это было как-то подпольно, чтобы это преследовалось властями. Может быть, таким образом возрождается дух рок-н-ролла, который был всегда протестным», - отметил муызкант.
В свою очередь, Николай Богданов — бас-гитара, бэк-вокал группы НАИВ в пресс-центре НСН согласился с тем, что пандемия может выявить тех людей, которые занимаются музыкой, чтобы популяризовать себя.
«Шелуха может слететь, все конформистские люди, которые этим занимаются, чтобы себя популяризировать, конечно, очень быстро подсольются. Это хороший фактор в этом смысле», - рассказал он.
В период пандемии некоторые концерты переносятся по пять раз, предсказать что-либо невозможно, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Бирюков: Почти 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ
- Песков заявил, что власти не планируют новых мер поддержки из-за нерабочих дней
- Автоэксперт напомнил о правилах подготовки машины к зиме
- Бесплатный проезд в Москве предоставлен обоим многодетным родителям
- Врио главы МЧС прибыл на место взрыва на заводе под Рязанью
- Песков рассказал о борьбе с суррогатным алкоголем в России
- МИД России: Позитивных моментов в отношениях с НАТО не осталось
- «Киноэкипаж» закончил реабилитацию после полета в космос
- Песков рассказал о несознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19
- Песков заявил, что Кремль пока что не намерен ужесточать ковид-ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru