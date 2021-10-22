«Шелуха с рока слетит!» НАИВ назвал пользу пандемии

В свою очередь, Николай Богданов — бас-гитара, бэк-вокал группы НАИВ в пресс-центре НСН согласился с тем, что пандемия может выявить тех людей, которые занимаются музыкой, чтобы популяризовать себя.

«Шелуха может слететь, все конформистские люди, которые этим занимаются, чтобы себя популяризировать, конечно, очень быстро подсольются. Это хороший фактор в этом смысле», - рассказал он.

В период пандемии некоторые концерты переносятся по пять раз, предсказать что-либо невозможно, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН ранее.

