Директор НАИВ сравнил локдаун с «Игрой в кальмара»

В период пандемии некоторые концерты переносятся по пять раз, предсказать что-либо невозможно, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН.

«Даже еще до введения локдауна в Москве в регионах уже вводились ограничения, поэтому тур, запланированный на осень, у нас постепенно слетал. Мы переходим в ситуацию 80-х, когда рок существовал в подполье и любой концерт был риском. Сейчас происходит то же самое. Мы будем биться за каждый концерт. Это как в «Игре в кальмара», в сериале нашумевшем, сидят люди, которые в бинокль наблюдают, делают свои ставки, на нас смотрят где-то в бинокли, ржут, как мы тут ковыряемся все. Мы как игроки в сериале», - отметил музыкант.

Ранее директор группы рассказал о предстоящем концерте коллектива.

