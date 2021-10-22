Директор НАИВ сравнил локдаун с «Игрой в кальмара»
Дмитрий «Snake» Хакимов рассказал, что музыканты сегодня ощущают себя героями нашумевшего сериала про выживание.
В период пандемии некоторые концерты переносятся по пять раз, предсказать что-либо невозможно, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН.
«Даже еще до введения локдауна в Москве в регионах уже вводились ограничения, поэтому тур, запланированный на осень, у нас постепенно слетал. Мы переходим в ситуацию 80-х, когда рок существовал в подполье и любой концерт был риском. Сейчас происходит то же самое. Мы будем биться за каждый концерт. Это как в «Игре в кальмара», в сериале нашумевшем, сидят люди, которые в бинокль наблюдают, делают свои ставки, на нас смотрят где-то в бинокли, ржут, как мы тут ковыряемся все. Мы как игроки в сериале», - отметил музыкант.
Ранее директор группы рассказал о предстоящем концерте коллектива.
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