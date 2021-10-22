Директор НАИВ назвал пандемию COVID-19 фейком

Люди умирают не от коронавируса, а от осложнений, которые могут появиться и после гриппа, заявил директор группы НАИВ Дмитрий «Snake» Хакимов в пресс-центре НСН.

«Я думаю, что это как все болезни. Люди умирают не непосредственно от этого инфекционного заболевания, а от осложнений. Когда я интересовался этим, оказалось, что люди умирают от осложнений гриппа так же, другие болезни создают такие же угрозы. У меня несколько знакомых умерли от воспаления легких, вызванного гриппом.

В период пандемии многие концерты вынуждены проводиться в «подпольном» формате, музыканты всегда готовы к худшему, заявил лидер группы НАИВ Александр «Чача» Иванов в пресс-центре НСН ранее.

