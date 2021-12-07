Греф предложил сделать льготную ипотеку более адресной
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что программа льготной ипотеки оказалась очень эффективной, сообщает ТАСС.
По его словам, её можно сохранить, при этом сделав более адресной, например, для определённых категорий людей или определённых регионов.
Греф отметил, что в настоящее время льготная ипотека обходится государству дороже, чем ранее, из-за роста ключевой ставки Центробанка, однако в случае её снижения программа может быть выгодной.
«Если ставки... пойдут вниз, то эта программа может быть очень выгодной... с точки зрения того, что на неё тратится немного денег в условиях низкой инфляции», - добавил глава Сбербанка.
Ранее Сбербанк объявил о снижении ставки по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта - до 5,85 %, сообщают «Невские новости».
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