Греф предложил сделать льготную ипотеку более адресной

По его словам, её можно сохранить, при этом сделав более адресной, например, для определённых категорий людей или определённых регионов.

Греф отметил, что в настоящее время льготная ипотека обходится государству дороже, чем ранее, из-за роста ключевой ставки Центробанка, однако в случае её снижения программа может быть выгодной.

«Если ставки... пойдут вниз, то эта программа может быть очень выгодной... с точки зрения того, что на неё тратится немного денег в условиях низкой инфляции», - добавил глава Сбербанка.

Ранее Сбербанк объявил о снижении ставки по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта - до 5,85 %, сообщают «Невские новости».

