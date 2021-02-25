СМИ: с марта в Москве могут снять коронавирусные ограничения для пожилых
С марта в Москве могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей старше 65 лет, передает РБК.
Решение примут после мартовских праздников. Пожилым могут разблокировать социальные транспортные карты и отменить обязательное условие удаленной работы, оно станет рекомендацией.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, однако еще далека от идеальной.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН рассказал, что заражение коронавирусом проходит волнами с интервалами в три месяца, следующую стоит ждать в июне.
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