СМИ: с марта в Москве могут снять коронавирусные ограничения для пожилых

С марта в Москве могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей старше 65 лет, передает РБК.

Решение примут после мартовских праздников. Пожилым могут разблокировать социальные транспортные карты и отменить обязательное условие удаленной работы, оно станет рекомендацией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, однако еще далека от идеальной.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН рассказал, что заражение коронавирусом проходит волнами с интервалами в три месяца, следующую стоит ждать в июне.



