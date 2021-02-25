СМИ: с марта в Москве могут снять коронавирусные ограничения для пожилых

С марта в Москве могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей старше 65 лет, передает РБК.

Решение примут после мартовских праздников. Пожилым могут разблокировать социальные транспортные карты и отменить обязательное условие удаленной работы, оно станет рекомендацией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, однако еще далека от идеальной.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН рассказал, что заражение коронавирусом проходит волнами с интервалами в три месяца, следующую стоит ждать в июне.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМоскваЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры