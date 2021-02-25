Мишустин объявил об улучшении ситуации с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, однако еще далека от идеальной.

На заседании правительства он напомнил, что с 1 марта в стране планировалось ввести новый порядок техосмотра автомобилей, включающий в том числе фотофиксацию. Однако, по его словам, делать это нельзя в связи с рисками по коронавирусу, которые все еще сохраняются.