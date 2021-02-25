Мишустин объявил об улучшении ситуации с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась, однако еще далека от идеальной.

На заседании правительства он напомнил, что с 1 марта в стране планировалось ввести новый порядок техосмотра автомобилей, включающий в том числе фотофиксацию. Однако, по его словам, делать это нельзя в связи с рисками по коронавирусу, которые все еще сохраняются.

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«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», - сказал Мишустин.

Между тем, в России продолжает падать заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки было зарегистрировано 11 198 новых случаев COVID-19, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:Михаил МишустинКоронавирус
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