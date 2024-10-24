Академик Покровский заявил, что доказать заражение ВИЧ через маникюр невозможно

Дезинфекция при маникюрных процедурах является обязательной. Об этом в беседе с NEWS.ru напомнил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Не паниковать!»: Стало известно, чем в России заменят «исчезнувший» препарат от ВИЧ

По его словам, теоретически возможно заразиться ВИЧ в результате маникюр, однако «доказать это не представляется возможным».

«Значительно большая вероятность заразиться таким путем вирусами гепатитов В или С», — отметил эксперт.

Покровский также напомнил, что благодаря современным лекарствам люди с ВИЧ могут «прожить до глубокой старости».

Ранее в городской инфекционной больнице Пскова заявили, что причиной заражения местной жительницы ВИЧ мог стать маникюр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ВИЧБолезньЭксперты

Горячие новости

Все новости

партнеры