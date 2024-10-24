Академик Покровский заявил, что доказать заражение ВИЧ через маникюр невозможно

По его словам, теоретически возможно заразиться ВИЧ в результате маникюр, однако «доказать это не представляется возможным».

«Значительно большая вероятность заразиться таким путем вирусами гепатитов В или С», — отметил эксперт.

Покровский также напомнил, что благодаря современным лекарствам люди с ВИЧ могут «прожить до глубокой старости».

Ранее в городской инфекционной больнице Пскова заявили, что причиной заражения местной жительницы ВИЧ мог стать маникюр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

