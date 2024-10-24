Академик Покровский заявил, что доказать заражение ВИЧ через маникюр невозможно
Дезинфекция при маникюрных процедурах является обязательной. Об этом в беседе с NEWS.ru напомнил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По его словам, теоретически возможно заразиться ВИЧ в результате маникюр, однако «доказать это не представляется возможным».
«Значительно большая вероятность заразиться таким путем вирусами гепатитов В или С», — отметил эксперт.
Покровский также напомнил, что благодаря современным лекарствам люди с ВИЧ могут «прожить до глубокой старости».
Ранее в городской инфекционной больнице Пскова заявили, что причиной заражения местной жительницы ВИЧ мог стать маникюр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru