Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до февраля

Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма коронавируса в страну.

Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.

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Авиасообщение с Великобританией было прервано с 22 декабря прошлого года до 12 января нынешнего в связи с обнаружением новой, более заразной разновидности коронавируса.

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