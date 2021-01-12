Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до февраля
12 января 202110:07
Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма коронавируса в страну.
Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает RT.
Авиасообщение с Великобританией было прервано с 22 декабря прошлого года до 12 января нынешнего в связи с обнаружением новой, более заразной разновидности коронавируса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru