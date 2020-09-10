Россия решила открыть границы с Южной Осетией

Россия в ближайшие дни откроет границы с Южной Осетией, сообщили РИА Новости в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что глава российского правительства Михаил Мишустин подпишет постановление в течение нескольких дней.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что границу с Россией следует открыть с 15 сентября. При этом он допустил, что такое решение страны могут принять и раньше.

Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией

В то же время глава государства пообещал, что если в республике выявят вспышку инфекции, то власти могут вернуть все ограничения, включая закрытие границ.

Пока Россия открыла границы с Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Швейцарией, Киргизией и Черногорией. В ближайшее время въезд могут разрешить Молдавия и Польша.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала самые популярные направления путешествий по России с кешбэком. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЮжная Осетия
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