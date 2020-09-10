Россия решила открыть границы с Южной Осетией

В то же время глава государства пообещал, что если в республике выявят вспышку инфекции, то власти могут вернуть все ограничения, включая закрытие границ.

Пока Россия открыла границы с Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Швейцарией, Киргизией и Черногорией. В ближайшее время въезд могут разрешить Молдавия и Польша.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала самые популярные направления путешествий по России с кешбэком. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье.

