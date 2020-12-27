Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «британского» штамма COVID-19
«Британский» штамм коронавирусной инфекции в России пока отсутствует. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».
«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент «английская» мутация отсутствует у нас (в России — прим. НСН), но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного», — приводит цитату Горелова РИА Новости.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что никаких серьезных мутаций у коронавируса нет и повода для закрытия границ тоже.
«Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними, новый штамм вируса, выявленный в Великобритании, не повлиял на работу по борьбе с инфекцией. В то же время ученые уточняют потенциал опасности нового штамма, его вирулентность и патогенность. По предварительным данным, вирус не должно обладать сверхспособностями. Никаких сверхмутаций коронавируса на планете не зафиксировано и говорить об этом некорректно. В целом вирус мутирует, но это постоянное явление и не является глобальной угрозой», - пояснил вирусолог.
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