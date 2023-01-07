Роспотребнадзор заявил об отсутствии омикрон-штамма «кракен» в России

Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен», по состоянию на 6 января в России не выявлен. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 6 января 2023 года в России субвариант омикрона XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее обозреватель издания Politico Карло Мартушелли написал, что Европе следует приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции «кракен».

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ФОТО: РИА Новости
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