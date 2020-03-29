Рошаль напомнил о личной гигиене в магазине во время пандемии
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль дал рекомендации по соблюдению личной гигиены во время посещения магазинов и других общественных мест во время распространения коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.
Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках, чтобы не прикасаться к тележке незащищенными руками. Чтобы открыть дверь в общественном туалете или спустить воду, рекомендуется использовать бумагу или одноразовые салфетки, уточняет Газета. ru.
Врач подчеркнул особое значение частого мытья рук. Он также посоветовал чаще обрабатывать смартфоны специальным антисептиком.
Леонид Рошаль напомнил о необходимости избегать контактов с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний, и больших компаний. Эксперт указал, что во время пандемии желательно держаться от других на расстоянии полтора-два метра, и избегать объятий и поцелуев при встрече.
Также врач напомнил, что в данный момент нет возможности полностью избавиться от угрозы коронавируса.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. Эксперт предполагает, что это всплекс заболеваемости произойдет примерно через месяц. Он также отметил положительное влияние ограничительных мер, которые введены в стране, чтобы приостановить темпы распространения коронавируса.
«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.
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