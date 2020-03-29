Рошаль напомнил о личной гигиене в магазине во время пандемии

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль дал рекомендации по соблюдению личной гигиены во время посещения магазинов и других общественных мест во время распространения коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках, чтобы не прикасаться к тележке незащищенными руками. Чтобы открыть дверь в общественном туалете или спустить воду, рекомендуется использовать бумагу или одноразовые салфетки, уточняет Газета. ru.

Врач подчеркнул особое значение частого мытья рук. Он также посоветовал чаще обрабатывать смартфоны специальным антисептиком.

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Леонид Рошаль напомнил о необходимости избегать контактов с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний, и больших компаний. Эксперт указал, что во время пандемии желательно держаться от других на расстоянии полтора-два метра, и избегать объятий и поцелуев при встрече.

Также врач напомнил, что в данный момент нет возможности полностью избавиться от угрозы коронавируса.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. Эксперт предполагает, что это всплекс заболеваемости произойдет примерно через месяц. Он также отметил положительное влияние ограничительных мер, которые введены в стране, чтобы приостановить темпы распространения коронавируса.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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