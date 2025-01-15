«Замурованный склеп!»: Потомки купцов Бахрушиных просят спасти фамильное захоронение

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Известные купцы Пётр, Александр и Василий Бахрушины в конце XIX века построили в Сокольниках больницу, которая впоследствии получила их имя и работала до пандемии. В 2021 году ее закрыли на ремонт, потом пытались продать с молотка, а сейчас историческое здание на Стромынке стоит пустым и ветшает.

При этом потомки Почётных граждан Москвы рассказали НСН, что в подвале больницы находится семейный склеп Бахрушиных, замурованный при советской власти. Они боятся, что здание продадут, а захоронение разрушат, и просят установить мемориал.

«Ситуация для нас тревожная, так как в склепе, который находится в главном корпусе больницы, захоронены родоначальники семейства Бахрушиных и их жены. Последним там был похоронен мой прапрадед, Александр Алексеевич Бахрушин в 1916-м году. Там похоронены три брата Бахрушиных - Петр, Александр и Василий, их жены и сын, всего семь человек. Мы не били тревогу, когда там была больница, потому что ее сотрудники знали о склепе, а в 2021 году больницу закрыли. Ее вроде как должны были переделать в ковидные центры, но прошло три года, а она как была закрыта, так и стоит», – рассказала Мария Малышева.

По ее словам, доступа к захоронению у нет, и потомки Бахрушинах боятся его уничтожения.

«Мы, конечно, стали волноваться, что если начнется реконструкция, можем просто потерять захоронение наших предков, потому что люди не знают и там начнутся какие-то работы. Чиновники нам говорят, что будут торги и новый собственник произведет исследование склепа, но мы же не знаем, как он это сделает, и будет ли он делать это вообще. Или он может это сделать, как ему будет выгодно, к примеру скажет, что склепа там нет. Основное, что мы просим: произвести исследование, чтобы была справка, что там есть склеп, а также сделать там мемориальный памятник, посвященный очень важным людям для Москвы. Если бы еще вернули жизнь самой больнице, отреставрировали ее, вернули бы туда врачей, вообще было бы чудесно. Но прежде всего мы волнуемся о судьбе склепа и просим, чтобы там был памятник и нам, потомкам, туда был доступ», - заключила собеседница НСН.

Мы попросили мэра Москвы и министра культуры РФ спасти захоронение Бахрушиных.

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Ну а жители деревни Оржицы в Ленинградской области обеспокоены судьбой фонтанов Петергофа. Местные власти задумали устроить в окрестностях музея-заповедника свалку, которая отравит и воду в фонтанах, и жизнь людям. Петицию против «мусорного будущего» подписали более тысячи жителей Ломоносовского района, однако власти пока не дают прямых ответов, а в лесу уже были замечены мусоровозы.

«Фонтаны питаются водой, которая идет со стороны Низино. Если провести от этого мусорного полигона радиус пять километров, то он охватывает Низино, Петровское, Оржицы, Ропшу. Все эти воды - ручьи, реки, озера, которые стекаются в сторону Петродворца и фонтанов, они все берут оттуда исток, в районе Брандовского болота. У нас даже одно время хотели бетонный завод построить – хоть его отбили, а теперь с мусорным полигоном воюем. По поводу отмены разрешения на мусорный полигон на данный момент никаких подвижек. Запрос подан, но ответа как такового нет ни в Генпрокуратуре, ни в муниципальной, ни в областной», – рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, доходило уже до серьезных инцидентов.

«Уже был инцидент с теми, кто хочет обустроить там мусорный полигон или даже мусороперерабатывающий завод. В прошлом году была ситуация, когда они привезли туда внаглую порядка 30 больших самосвалов и вывалили мусор, при том на тот момент у них еще точно не было никакого официального разрешения. Нам просто говорили: идите своей дорогой, не портите себе жизнь. Дошло до того, что люди были уже на грани того, чтобы начинать жечь эту технику, по-другому просто было никак. Когда приехали эти грузовики и начали вываливать, их просто было не остановить, они прут и прут», - заключил собеседник НСН.

Мы обратились к властям Петербурга и Ленинградской области с просьбой разобраться в ситуации.