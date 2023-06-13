Путин: виновный в сожжении Корана будет отбыть наказание в мусульманском регионе
Президент Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что виновный в сожжении Корана в Волгограде будет отбывать наказание в мусульманском регионе России.
С предложением отправить виновного отбывать наказание в мусульманский регион ранее выступил министр юстиции Константин Чуйченко. По его мнению, такое решение «посодействует уважению религиозных чувств верующих»
«Радиоточка НСН» напоминает, что сожжение Корана произошло 19 мая рядом с Соборной мечетью Волгограда. По данным следственных органов, мужчина пошел на провокацию за вознаграждение от украинских спецслужб.
Также в правоохранительных органах не исключили, что сожжение священной книги мусульман организовано при участии спецслужб западных стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru