Путин: виновный в сожжении Корана будет отбыть наказание в мусульманском регионе

С предложением отправить виновного отбывать наказание в мусульманский регион ранее выступил министр юстиции Константин Чуйченко. По его мнению, такое решение «посодействует уважению религиозных чувств верующих»

«Радиоточка НСН» напоминает, что сожжение Корана произошло 19 мая рядом с Соборной мечетью Волгограда. По данным следственных органов, мужчина пошел на провокацию за вознаграждение от украинских спецслужб.

Также в правоохранительных органах не исключили, что сожжение священной книги мусульман организовано при участии спецслужб западных стран.

