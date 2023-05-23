Суд по делу о сожжении Корана в Волгограде пройдет в Чечне

19-летний волгоградский житель Никита Журавель, обвиняемый по статье об оскорблении чувств верующих и поджоге Корана возле мечети в Волгограде, предстанет перед судом в Чеченской республике. Об этом заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

По его словам, дело передали в Чечню по инициативе федеральных органов власти. Дудаев добавил, что отбывать наказание Журавель будет также в республике, так как «он посягнул на чувства верующих мусульман».