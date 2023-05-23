Суд по делу о сожжении Корана в Волгограде пройдет в Чечне
19-летний волгоградский житель Никита Журавель, обвиняемый по статье об оскорблении чувств верующих и поджоге Корана возле мечети в Волгограде, предстанет перед судом в Чеченской республике. Об этом заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.
По его словам, дело передали в Чечню по инициативе федеральных органов власти. Дудаев добавил, что отбывать наказание Журавель будет также в республике, так как «он посягнул на чувства верующих мусульман».
Сегодня в столице республики прошел многотысячный митинг, муфтий Салах-Хаджи Межиев назвал поступок Журавеля «открытым объявлением войны всей мусульманской Умме», передает ГТРК «Грозный».
Журавеля задержали накануне после появления на одном из украинских сайтов видео, на котором он сжигает Коран возле главной мечети Волгограда. Следствие утверждает, что юноша сделал это за 10 тыс. руб. по заказу украинских спецслужб. Вину Журавель признал и извинился за свой поступок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru