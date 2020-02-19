Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря Собчаку

«Для меня Анатолий Александрович – коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику», - написал зампред Совбеза.

Медведев отметил, что в 90-е годы Собчак принимал неординарные, подчас очень сложные решения. Его смерть в 2000-ом стала для Медведева шоком. По мнению бывшего российского премьера, Анатолий Собчак мог бы еще много сделать для Санкт-Петербурга и для России.

Президент Владимир Путин приедет в среду в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня смерти Собчака, пишет «Газета.ру».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как петербуржцы пришли во власть. По его словам, это произошло с тех пор, когда президент России Владимир Путин привел во власть свою команду. Он считает, что приход Путина к власти «сам по себе» уже говорит «о конкурентоспособности этой команды».



