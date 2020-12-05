Путин отметил у россиян желание больше ценить жизнь

Президент России Владимир Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь. Об этом в он заявил на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» в субботу, 5 декабря.

Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за их труд в пандемию

По мнению Владимира Путина, люди в России перестали стесняться своей отзывчивости. Президент считает, что это надо приумножить, сообщает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что что противодействие и борьба с COVID-19 сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране, пишет Lenta.ru.

Ранее ученые из берлинской клиники Charite и института психологии университета в Инсбруке установили, что введение локдауна из-за пандемии коронавируса успокаивает психику граждан, в то время как снятие органичений повышает стресс у населения

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ФОТО: РИА Новости
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