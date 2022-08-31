Прощание с Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов

Представитель Горбачёв-Фонда Владимир Поляков заявил, что церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов, сообщает РИА Новости.

«Тяжелое испытание»: В Горбачев-фонде рассказали о болезни президента СССР

По его словам, доступ на траурную церемонию, которая состоится 3 сентября с 10 до 14 часов, будет свободным.

«Похороны - в тот же день на Новодевичьем кладбище», - добавил Поляков.

Михаил Горбачёв умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Горбачёв был государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныПрощаниеСмертьМихаил Горбачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры