Прощание с Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов

По его словам, доступ на траурную церемонию, которая состоится 3 сентября с 10 до 14 часов, будет свободным.

«Похороны - в тот же день на Новодевичьем кладбище», - добавил Поляков.

Михаил Горбачёв умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Горбачёв был государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.