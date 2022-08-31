Прощание с Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов
Представитель Горбачёв-Фонда Владимир Поляков заявил, что церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов, сообщает РИА Новости.
По его словам, доступ на траурную церемонию, которая состоится 3 сентября с 10 до 14 часов, будет свободным.
«Похороны - в тот же день на Новодевичьем кладбище», - добавил Поляков.
Михаил Горбачёв умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Горбачёв был государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- СМИ: в Испании ребёнок погиб из-за крупного града
- Правительство запретило вывозить из РФ лом драгоценных металлов
- Прощание с Горбачёвым пройдет в Колонном зале Дома Союзов
- Минпросвещения РФ готовит учебник по классическому украинскому языку
- Аксёнов призвал крымчан отказаться от использования пиротехники
- ВСУ обстреляли исправительную колонию в Макеевке
- Венедиктов* заявил, что прощание с Горбачёвым состоится 3 сентября
- Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»
- МИД ФРГ: ЕС следует поменять стратегию по отношению к России
- Тен Хаг заявил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru