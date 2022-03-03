Прокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях
Генпрокуратура РФ предупреждает граждан, что призывы выходить на несанкционированные акции зачастую исходят от экстремистских организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что «Вооруженными силами РФ проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР», а призывы к якобы мирным антивоенным акциям «распространяются в условиях беспрецедентной информационной атаки».
В Генпрокуратуре подчеркнули, что принимая участие в подобных акциях граждане вовлекаются в деятельность радикальных организаций и могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье «участие в деятельности экстремистской организации».
Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 600 человек в ходе несогласованной акции.
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