СМИ: МВД РФ перевело подразделения в режим усиленной службы

Министерство внутренних дел перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

Ранее в министерстве призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Выступления против проведения специальной военной операции на Украине проходят ежедневно в ряде городов России, полиция задерживает протестующих.

Как подчеркнули в МВД, подразделения силовых структур полностью контролируют обстановку в стране и принимают все необходимые меры для поддержания правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к ответственности.

