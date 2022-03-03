СМИ: МВД РФ перевело подразделения в режим усиленной службы
Министерство внутренних дел перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
Ранее в министерстве призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Выступления против проведения специальной военной операции на Украине проходят ежедневно в ряде городов России, полиция задерживает протестующих.
Как подчеркнули в МВД, подразделения силовых структур полностью контролируют обстановку в стране и принимают все необходимые меры для поддержания правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к ответственности.
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