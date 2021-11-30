«Полицию не пускают»: Медведеву указали на крупнейшие этнические анклавы в Москве

На московских рынках «Садовод» и «Фуд Сити» работает много мигрантов, их территория является налоговым раем для жуликов, заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне против возникновения в России этнических анклавов выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как показывают примеры в других странах, такие анклавы «являются рассадниками преступности», отметил он. Медведев также выразил обеспокоенность «диспропорциями», возникающими в регионах из-за внутренней миграции населения.