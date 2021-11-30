«Полицию не пускают»: Медведеву указали на крупнейшие этнические анклавы в Москве
Крышевание таких анклавов происходит на самом высоком уровне, предположил председатель профсоюза полиции Пашкин.
На московских рынках «Садовод» и «Фуд Сити» работает много мигрантов, их территория является налоговым раем для жуликов, заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне против возникновения в России этнических анклавов выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как показывают примеры в других странах, такие анклавы «являются рассадниками преступности», отметил он. Медведев также выразил обеспокоенность «диспропорциями», возникающими в регионах из-за внутренней миграции населения.
«Этнические анклавы там, где этническая работа. Это "Садовод" и "Фуд Сити". Это очень нехорошие места, потому что работают там за наличные, там криминал, налоговый рай для жуликов. На этих рынках нет никаких проверок, полицию туда не пускают, налоговую тоже не пускают. Это говорит о том, что крышевание этих анклавов идет на самом высоком уровне. Тем, кто их крышует, наплевать на москвичей. "Фуд Сити" держат азербайджанцы. Когда была война между Арменией и Азербайджаном, туда не пускали армян», - отметил Пашкин.
По его словам, иностранцы, которые прибывают из Туркмении и Таджикистана в Россию, не умеют говорить на русском языке.
«Как они могут адаптироваться в России, если у них закрыли все русские школы? А чтобы попасть к нам в школу, нужно огромные деньги платить. Это говорит о том, что в странах бывшего СССР Россию ненавидят. Даже в Казахстане русских начали изгонять. Они нужны как рабы строительным компаниям», - добавил Пашкин.
Ранее в Казахстане россиянина освободили из 20-летнего рабства, напоминает Ura.ru.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявляла, что заменить мигрантов на стройках Москвы рабочими из регионов России практически нереально.
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