Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к введению дополнительных мер для адаптации иностранцев в России с целью недопущения образования этнических анклавов. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев с сожалением отметил, что опыт изоляции мигрирующих наблюдается в разных странах мира. По его словам, такие анклавы являются «рассадниками преступности».
Также зампред Совета безопасности отметил важность контроля за внутренней миграции для избежания диспропорции расселения.
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