Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов

Медведев с сожалением отметил, что опыт изоляции мигрирующих наблюдается в разных странах мира. По его словам, такие анклавы являются «рассадниками преступности».

Также зампред Совета безопасности отметил важность контроля за внутренней миграции для избежания диспропорции расселения.

