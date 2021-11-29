Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к введению дополнительных мер для адаптации иностранцев в России с целью недопущения образования этнических анклавов. Об этом сообщает ТАСС.

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Медведев с сожалением отметил, что опыт изоляции мигрирующих наблюдается в разных странах мира. По его словам, такие анклавы являются «рассадниками преступности».

Также зампред Совета безопасности отметил важность контроля за внутренней миграции для избежания диспропорции расселения.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ИностранцыДмитрий Медведев
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