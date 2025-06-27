Проекты студентов помогут социально-экономическому развитию Приазовья
В Таганроге завершается программа образовательного студенческого слёта «Будущее Приазовья», в ходе которого студенты разработали и предложили проекты по развитию макрорегиона в сферах промышленности и экологии, транспорта, сельского хозяйства, туризма, культуры и науки.
Сегодня, 27 июня, состоится защита этих проектов. Эту часть слёта дополнят встречи с олимпийскими чемпионами, а также с шахматным гроссмейстером Сергеем Карякиным, а завершится мероприятие выступлением скрипача Петра Лундстрема.
Инициативы студентов оценят эксперты Минпромторга России, Минсельхоза России, российского общества «Знание» и представители крупного бизнеса. Как пообещал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, доработанные с учётом замечаний экспертного жюри студенческие проекты могут быть интегрированы в процессы социально-экономического развития Приазовья.
«Свежий и нестандартный взгляд помогает иначе посмотреть на вещи, которые мы вырабатываем в кабинетах региональных и федеральных чиновников», - отмечал ранее Яцкин.
Как рассказала ректор Южного Федерального университета Инна Шевченко, среди проектов, над которыми работают студенты, есть начинания, связанные с искусственным интеллектом и промышленной робототехникой.
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