Проекты студентов помогут социально-экономическому развитию Приазовья

Сегодня, 27 июня, состоится защита этих проектов. Эту часть слёта дополнят встречи с олимпийскими чемпионами, а также с шахматным гроссмейстером Сергеем Карякиным, а завершится мероприятие выступлением скрипача Петра Лундстрема.

Инициативы студентов оценят эксперты Минпромторга России, Минсельхоза России, российского общества «Знание» и представители крупного бизнеса. Как пообещал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, доработанные с учётом замечаний экспертного жюри студенческие проекты могут быть интегрированы в процессы социально-экономического развития Приазовья.