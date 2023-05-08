СМИ: ЧВК «Вагнер» штурмом захватила здание у медучилища на западе Артемовска

Бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» штурмомвали и захватили здание, которое расположено возле медучилища на западе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает РИА Новости.

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В результате «музыканты» сделали в здании зачистку и приступили к подавлению огневых точек противника в зданиях, находящихся рядом.

Ранее, 6 мая бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУЧВКЧВК "Вагнер"

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