СМИ: ЧВК «Вагнер» штурмом захватила здание у медучилища на западе Артемовска

В результате «музыканты» сделали в здании зачистку и приступили к подавлению огневых точек противника в зданиях, находящихся рядом.

Ранее, 6 мая бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.

