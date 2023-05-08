СМИ: ЧВК «Вагнер» штурмом захватила здание у медучилища на западе Артемовска
Бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» штурмомвали и захватили здание, которое расположено возле медучилища на западе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает РИА Новости.
В результате «музыканты» сделали в здании зачистку и приступили к подавлению огневых точек противника в зданиях, находящихся рядом.
Ранее, 6 мая бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 811 / сут.
Умерли
399 тыс.+29 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 749 / сут.
- Умер сыгравший в «Бумере» актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский
- Пригожин заявил о новых героях России на кладбище погибших бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом
- Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы СНГ без Украины
- Неразорвавшийся снаряд вынесли из детсада в Теткино после обстрела ВСУ
- Военкор Сладков прокомментировал «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
- Фотовыставка «Разумное, доброе, вечное» Комплекса соцразвития Москвы открылась в Екатерининском парке
- В Шебекино разорвался еще один украинский снаряд
- Еврокомиссия завершила работу над проектом 11 пакета санкций
- СМИ: ЧВК «Вагнер» штурмом захватила здание у медучилища на западе Артемовска
- В Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru