«Придурки». Грымов о непристегнутых водителях
Художественный руководитель театра «Модерн» в интервью НСН поддержал решение ограничить скорость для электросамокатов.
В России предложили ограничить скорость до 20 км/ч для электросамокатов. Это предусматривает подготовленный проект поправок в ПДД.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН поддержал инициативу.
«Давно пора. Самокат – это открытый транспорт, и носятся на нем до 40 км/ч, и люди на них вообще без защиты. В машине мы хотя бы защищены этим железом, ремнем безопасности. Есть, конечно, у нас придурки, не хочу подбирать другое слово, которые считают, что пристегиваться не надо. Надо! А касательно самокатов, думаю, можно делать и меньше, до 15 км/ч, к примеру. Это все-таки странное средство передвижения, о безопасности думать надо», – сказал он.
Ранее в Москве начали работать камеры, которые теперь выявляют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. Нарушителям грозят штрафы до полутора тысяч рублей.
Однако, как ранее отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН, водители хотят ездить на личных авто вопреки новым штрафам. Подтверждением тому является статистика, согласно которой в минувшем октябре на российском автомобильном рынке был зафиксирован дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций машин.
В свою очередь, телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН рассказал, что присутствовал на транспортном конгрессе, где ответственные лица из разных ведомств спорили насчет допустимой скорости для электросамокатов. И, по его словам, новые правила пока не очень близки к внедрению в жизнь.
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