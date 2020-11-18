Лысаков: В Москве парковки не сделают бесплатными
Депутат Госдумы в интервью НСН отметил, что автомобиль является самым безопасным личным пространством в условиях пандемии.
Столичные муниципальные депутаты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отложить расширение платных парковок в городе в период пандемии. Об этом сообщает «Коммерсант».
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН напомнил, что еще в самом начале коронавирусной эпидемии он предлагал декоммерциализировать парковки и стоянки в Москве.
«В марте этого года, в начале пандемии, я обращался к Сергею Семеновичу с подобным предложением как к руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Я предлагал сделать стоянки, парковки бесплатными, то есть декоммерциализировать их. Сейчас стало многим ясно в европейских странах, которые эту практику стали применять, что автомобиль – это лучшая маска, образно говоря, это самое безопасное личное пространство, которое сводит к минимуму возможности и риски заражения коронавирусом. К сожалению, это предложение было проигнорировано. Прошло несколько месяцев, общественность вернулась к этой теме. Боюсь, что при нынешнем кадровом статусе, которое мы имеем сейчас в Москве, проблема решена не будет, Дептранс навстречу не пойдет», – сказал он.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН отметил, что водители хотят ездить на личных авто вопреки новым штрафам. Речь, в частности, идет о появлении в столице камер, которые теперь смогут выявлять непристегнутых и говорящих по телефону нарушителей. Как следствие, водители получат штрафы до полутора тысяч рублей.
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