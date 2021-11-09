Преждевременный QR-код: В туротросли против ущемления прав непривитых авиапассажиров

Ранее сегодня генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов на встрече с членами Совета Федерации заявил, что поддерживает идею проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров перед посадкой в самолет. При этом Полубояринов выступил категорически против обязательного предъявления QR-кода при покупке билета.

По словам почётного президента РСТ, введение такого рода требований должно быть гармонизировано с общим процессом иммунизаии.

«Рано или поздно это должно произойти, но, всё-таки, по мере вакцинации населения. Сейчас в этом направлении ведется активная работа, я сам привился. Тем не менее, с самых высоких трибун было сказано, что о принудительной вакцинации речь не идёт. Если на данном этапе мы ограничим передвижение воздушным транспортом, сохранив такую возможность только для привитых, большая часть населения будет ущемлена в правах. Раз процедура добровольная, значит она и должна быть таковой», - подчеркнул Серей Шпилько.

Ранее идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс поддержал и представитель авиакомпании «Победа», который также выступил против ограничений на покупку билетов.