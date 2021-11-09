Преждевременный QR-код: В туротросли против ущемления прав непривитых авиапассажиров
Почетный президент Российского союза туриндустрии не считает возможным введение запрета на авиаперелёты для невакцинированных.
Ограничивать право непривитых от коронавируса граждан на авиаперелёты по России пока преждевременно. Уверенность в этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
«Учитывая, что это могут быть полёты по жизненно важным обстоятельствам, например, на лечение, похороны, не дай бог, и так далее, то такое ограничение права передвижения на конкретном виде транспорта при нынешнем уровне вакцинации не представляется на сегодня возможным», - отметил Шпилько.
Ранее сегодня генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов на встрече с членами Совета Федерации заявил, что поддерживает идею проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров перед посадкой в самолет. При этом Полубояринов выступил категорически против обязательного предъявления QR-кода при покупке билета.
По словам почётного президента РСТ, введение такого рода требований должно быть гармонизировано с общим процессом иммунизаии.
«Рано или поздно это должно произойти, но, всё-таки, по мере вакцинации населения. Сейчас в этом направлении ведется активная работа, я сам привился. Тем не менее, с самых высоких трибун было сказано, что о принудительной вакцинации речь не идёт. Если на данном этапе мы ограничим передвижение воздушным транспортом, сохранив такую возможность только для привитых, большая часть населения будет ущемлена в правах. Раз процедура добровольная, значит она и должна быть таковой», - подчеркнул Серей Шпилько.
Ранее идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс поддержал и представитель авиакомпании «Победа», который также выступил против ограничений на покупку билетов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле не обсуждают идею ввести QR-коды для поездок на транспорте, в том числе для авиа- и железнодорожных перевозок. Такие решение может принимать только оперативный штаб при правительстве.
В начале ноября в Хабаровском крае и на Камчатке ввели обязательное требование предъявления QR-кода о вакцинации при посадке на самолет. Оно действует при перелетах внутри регионов.
Оперативный штаб Хабаровского края также принял решение с декабря ввести проверку QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.
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