Подмосковные водоёмы ждут рыбаков

На Подмосковных водоёмах можно с успехом рыбачить зимой, уверен двукратный чемпион мира по спортивному рыболовству Сергей Титов. По его совам, самая хорошая рыбалка гарантирована на платных водоёмах.

«Подмосковье покрыто сетью платных водоёмов, платных прудов. И там из-подо льда ловится форель», – сказал Титов.

В беседе с «Радио 1» рыбак признался, что наловить форели можно и на Рузском водохранилище, но сделать это не просто и к такой рыбалке надо готовиться ещё в тёплое время года.

«Можно получить неплохой улов и на Рузском водохранилище, но оно гораздо более сложное, его надо хорошо знать. Сначала там нужно провести достаточно много времени на открытой воде, смотреть с лодки, где что находится. Водохранилище сильно закоряженное, но там можно поймать форель», – дал совет Титов.

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Тем, чей бюджет не позволяет отправиться за форелью и другой элитной рыбой на «платки», чемпион посоветовал пробурить лунки на плотву и подлещика во льду Можайского водохранилища.

«Самый беспроигрышный вариант – и по моему мнению, и по мнению моих знакомых – это Можайское водохранилище. Последние годы там с рыбой всё очень хорошо», – считает Титов.

Специалист по рыбной ловле вспомнил и несколько хороших мест для рыбалки расположенных непосредственно в черте Москвы. За уловом он посоветовал отправляться, например, в Строгино или Серебряный Бор.

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ФОТО: Алексей Куденко
ТЕГИ:РыбалкаПодмосковье
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