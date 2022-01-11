Подмосковные водоёмы ждут рыбаков

На Подмосковных водоёмах можно с успехом рыбачить зимой, уверен двукратный чемпион мира по спортивному рыболовству Сергей Титов. По его совам, самая хорошая рыбалка гарантирована на платных водоёмах.

«Подмосковье покрыто сетью платных водоёмов, платных прудов. И там из-подо льда ловится форель», – сказал Титов.

В беседе с «Радио 1» рыбак признался, что наловить форели можно и на Рузском водохранилище, но сделать это не просто и к такой рыбалке надо готовиться ещё в тёплое время года.

«Можно получить неплохой улов и на Рузском водохранилище, но оно гораздо более сложное, его надо хорошо знать. Сначала там нужно провести достаточно много времени на открытой воде, смотреть с лодки, где что находится. Водохранилище сильно закоряженное, но там можно поймать форель», – дал совет Титов.