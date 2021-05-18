Артист Мариинки попал в больницу после падения с электросамоката

Залеев пытался объехать прохожих, но не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Как уточнил источник телеканала «360», артист находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас танцор находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Госпитализацию артиста подтвердили в Мариинском театре, пишет Газета.ру.

