PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца

PR-директор певца Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста в Москве и обращение за психиатрической помощью. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, Лепс на данный момент ведет подготовку к концерту, который состоится в воскресенье. Урюпин добавил, что певец не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Григория Лепса. По данным издания, певец попадал в больницу два раза на этой неделе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Григорий ЛепсРоссия
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