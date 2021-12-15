PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца
15 декабря 202114:55
PR-директор певца Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста в Москве и обращение за психиатрической помощью. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Лепс на данный момент ведет подготовку к концерту, который состоится в воскресенье. Урюпин добавил, что певец не испытывает никаких проблем со здоровьем.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Григория Лепса. По данным издания, певец попадал в больницу два раза на этой неделе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Вирусолог Альтштейн: Пандемия COVID-19 может закончиться к концу 2022 года
- Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции
- Путин исполнил желание 13-летней участницы акции «Ёлка желаний»
- Цены на газ в Европе взлетели до рекордных отметок
- СМИ: Судья из Симферополя угрожал сотрудникам ГИБДД после аварии
- Новый канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
- Работницы Tesla обвинили Илона Маска в поощрении домогательств
- Гонщик Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра
- Путин заявил, что борьба с бедностью является одним из основных приоритетов
- PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца
15 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru