PR-директор Григория Лепса опроверг госпитализацию певца

По его словам, Лепс на данный момент ведет подготовку к концерту, который состоится в воскресенье. Урюпин добавил, что певец не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Григория Лепса. По данным издания, певец попадал в больницу два раза на этой неделе.

