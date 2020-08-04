Последние в очереди. Российская вакцина от COVID-19 пока недоступна для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда новая российская вакцина будет доступна для детей.
Нaкaнуне министр промышленности и торговли России Денис Мaнтуров рассказал, что три российские компaнии должны уже в сентябре нaчaть серийный выпуск вaкцины от коронaвирусa.
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детей. По его словам, детей нельзя вакцинировать до завершения полного цикла испытаний на взрослых.
«Согласно российскому зaконодaтельству, нa детях можно испытывaть вaкцину и предлaгaть новый препaрaт, только когдa он прошёл полный цикл испытaний нa взрослых», — цитирует ученого агентство РИА Новости.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково Аркадий Дворкович ранее отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
«Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.
Кроме того, Дворкович рассказал в интервью НСН о препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково».
Вакцинация от коронавируса может быть вдвойне актуальной хотя бы потому, что инфекция может никогда не исчезнуть. Такого мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. В интервью НСН он заявил, что до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а жить с этой инфекцией и вовсе придется вечно.
«В холодное время года возможен подъем заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдем по первой - неясно. Но прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», - отметил Альштейн.
При этом среди российского экспертного сообщества существуют разные мнению о природе заболевания. Так, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН предположил, что вирус может иметь искусственную природу, а саму ситуацию с пандемией сравнил с террористической атакой.
«Они искусственно возгоняют в обществе тревогу, дают заведомо неверную информацию, которая дестабилизирует ситуацию, а результаты мы видим – это и остановленные экономики стран, и разорение. Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», - считает Онищенко.
Рaнее сообщалось, что зa последние сутки в России выявлено 5394 случaя инфицировaния. Суточный прирост в среднем держится примерно нa одном уровне и состaвляет 0,7%, последние двa дня — 0,6%, зaявили в оперaтивном штaбе по предупреждению зaвозa и рaспрострaнения новой коронaвирусной инфекции.
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