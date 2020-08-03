В России выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За день полностью выздоровело 3420 человек, умерло 79, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Больше всего инфицированных выявлено в Москве (693), Свердловской области (196), Ханты-Мансийском округе (172), Подмосковье (160), Санкт-Петербурге (160). Меньше всего — в Севастополе (2) и Еврейском округе (1), пишет RT.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ранее заявил, что пандемия коронавируса может быть репетицией биологической войны.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал ситуацию с распространением коронавируса в мире террористической атакой в информационном поле.
«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны», - сказал Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- В России выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом
- Мишустин сократил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
- Онищенко сравнил коронавирус с террористической атакой
- Правительство в четыре раза расширяет перечень стратегически важных лекарств
- Личные данные миллиона московских водителей продаются в сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru