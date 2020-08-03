В России выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За день полностью выздоровело 3420 человек, умерло 79, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве (693), Свердловской области (196), Ханты-Мансийском округе (172), Подмосковье (160), Санкт-Петербурге (160). Меньше всего — в Севастополе (2) и Еврейском округе (1), пишет RT.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ранее заявил, что пандемия коронавируса может быть репетицией биологической войны.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал ситуацию с распространением коронавируса в мире террористической атакой в информационном поле.

«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны», - сказал Онищенко.

